Resmi Gazete'de yayımlandı:15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile bazı şehir içi raylı sistem hatları ​​​​​​ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı:15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi?

Kent içi raylı ulaşım hizmetlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olarak hizmet vermesi kararı 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başkentray, , İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü​​​​​​ ücretsiz taşıyacak.

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