Resmi Gazete'de yayımlandı:15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi?

Kent içi raylı ulaşım hizmetlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olarak hizmet vermesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü​​​​​​​ ücretsiz taşıyacak.