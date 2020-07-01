Resmi Gazete'de yayınlanan sarma tütün yasağı uygulanmaya başladı

Resmi gazetede 26 Haziran 2020 tarihinde sarma tütünün yasaklanmasıyla ilgili karar yayınlandı. Karar göre sigara kağına tütün parçaları sarılarak, satılan sarma sigaraların satışı yasaklandı.

Makaron veya sigara kağıdına tütün doldurup satanlara 3-6 yıl arası hapis cezası verilecek.

Yasak 1 Temmuz 2020 itibariyle geçerli olmaya başladı.

Resmi gazetede yer alan karar ilişkin madde şöyle:

"e) 62 nci maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen onuncu fıkrası ve 93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenler bakımından 1/7/2020 tarihinde"

İlgili kararın yayınladığı 26 Haziran 2020 resmi gazete için tıklayın.

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