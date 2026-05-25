Resmi Gazete'de yayınlandı. Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek

21 Mayıs tarihli Resmi Gazete 'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı bildirilmişti.

Karar, öğrenciler tarafından endişeyle karşılanmıştı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, şaşkınlıklarını dile getirdi. Diğer yandan öğrenciler üniversite içinde de eylem yapmıştı.

NTV, Bilgi Üniversitesi öğrencileriyle konuşmuş ve öğrenciler de belirsizlik içinde olduklarını dile getirmişti. Okulun çok sessiz olduğunu dile getiren öğrenciler, içeride kimsenin ne olduğunu bilmediğini ve çok üzgün olduklarını söyledi. Mekatronik bölümü okuduğunu dile getiren bir öğrenci de garantör okulun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olduğunu söyleyip "Ancak mekatronik bölümü orada yok. Dolayısıyla ne yapacağız bilmiyoruz, kimse bilmiyor." dedi.

25 Mayıs tarihli Resmi Gazete'yle, faaliyet izninin kaldırıldığı karar yürürlükten çekildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmuştu. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum ataması yapılmıştı.

Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla vakfı yönetmek üzere kayyum heyeti atanırken, üniversitenin mütevelli heyetinin görevine son verildi. YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek’ten oluşan heyet göreve başladı.

Üniversite yönetimi o dönemde yaptığı açıklamada eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtmiş, öğrenciler ve çalışanların haklarında değişiklik olmayacağını duyurmuştu.