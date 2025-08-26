Resmi tatil günleri 2026: Resmi tatiller bu yıl ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2026 resmi tatil günleri belli oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor? İşte yılın tüm resmi tatilleri ve uzun tatil fırsatları...



2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ



1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı



23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü



19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramI



15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü



30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı



28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı



31 Aralık 2026 Perşembe Yılbaşı gecesi

