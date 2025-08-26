Resmi tatil günleri 2026: Resmi tatiller bu yıl ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Takvim yapraklarını şimdiden işaretlemek isteyenler için 2026 resmi tatil günleri merak konusu oldu. Tatillerin hangi güne denk geldiğini bilmek, yılın geri kalanında izin planlarını yapmak isteyenler için büyük avantaj sağlıyor. İşte 2026 yılı resmi tatil günleri ve hangi günlere denk geldiklerine dair ayrıntılı liste.
2026 resmi tatil günleri belli oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor? İşte yılın tüm resmi tatilleri ve uzun tatil fırsatları...
2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı
23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramI
15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık 2026 Perşembe Yılbaşı gecesi
