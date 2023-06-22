Resmi tatil ne zaman başlıyor? İşte 2023 Kurban Bayramı resmi tatil tarihleri

Bu yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. 4 gün olarak idrak edilen bayram süresi ve öncesindeki arefe günü resmi tatil oluyor. Öte yandan alınan karar gereği Kurban Bayramı tatili daha erken başlayacak. Peki, Kurban Bayramı resmi tatili ne zaman başlayacak?

Resmi tatil ne zaman başlıyor? İşte 2023 Kurban Bayramı resmi tatil tarihleri

Resmi tatil öncesi vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Kamu kurumları ve noter, banka, PTT gibi kurumlarda işleri olan vatandaşlar, belirlenen resmi bayram tatili tarihini öğrenmek istiyor. İşte, 2023 'nın resmen başlayacağı o tarih...

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

Buna göre; Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek.

9 GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI TATİLİ KİMLER İÇİN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını söylemişiti.

Kamu personelleri için Kurban Bayramı tatili 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Hafta sonu ile birlikte memurlar toplam 9 gün tatil yapabilecek.

Söz konusu izin günleri özel sektör çalışanları için farklılık gösterebilir.

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