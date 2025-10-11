Ressam Devrim Erbil, sanatseverlerle buluştu

İzmir Ticaret Odası’nda 10-25 Ekim tarihleri arasında Güzin Anbar küratörlüğünde açılan sergiye yoğun ilgi gösterildi. Sergide yer alan eserlerin satış gelirleri, Ayşe-Faruk Çelebi Eğitim ve Kültür Vakfı bursiyerlerine eğitim desteği olarak aktarılacak.



"SANAT YENİLİĞİN YOLUDUR"



Söyleşide konuşan Erbil, sanatın durağan değil, sürekli dönüşen bir yolculuk olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Sanat her yeni gün kendisine, ülkesine karşı sorumluluğu hatırlatan bir cevap vermedir. Sanat hiçbir zaman yerinde durmaz; yenilik, yaratıcılık onun doğasında vardır. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘öyle bir söz söyle ki melekler bile bilmesin'



Sanat da böyle olmalı; bilinenin tekrarı değil, yeni bir söylem olmalı.”



Erbil, Türkiye’de sanat eğitiminin erken yaşta başlaması gerektiğini vurgulayarak güzel sanatlar ilkokulları kurulması çağrısı yaptı