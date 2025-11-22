Restoran çıkışında kanlı pusu: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Mustafa T. öldü.

Olay gece yarısı Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restorandan çıkan Mustafa T'ye, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş açıp kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa T, hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.