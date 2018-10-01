İstanbul Kağıthane'de bir restoranın mutfağında tavada alev alan yağın sıçraması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Sadabat Caddesi'nde bir restoranın mutfağında, ocaktaki, içinde yağ bulunan tava alev aldı.

Buna müdahale etmeye çalışan 3 kişi, tavadaki yağın sıçramasıyla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.