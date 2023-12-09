Restoran önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı mahallede oturan, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada boğazından bıçaklanan Serkan Güngör, kanlar içinde yerde kaldı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Jandarma ekipleri, olayın ardından Furkan Tokgöz'ü yakalayıp, gözaltına aldı. Tokgöz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.