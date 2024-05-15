Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

"ÇOK PİŞMANIM"



Tercüman eşliğinde son savunmasını yapan ve maktulü sevdiğini dile getiren Franzen, "Ben Turan'a zarar vermek istemedim. Öldürme veya zarar vermek gibi bir düşüncem yoktu. Çok pişmanım." dedi.



15 YIL HAPİS CEZASI



Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan önce 18 yıl hapis cezası verdi; daha sonra takdiri indirim uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü.



NE OLMUŞTU?



Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda 26 Ağustos 2023'te, Kazakistan uyruklu Irına Franzen, restoran sahibi sevgilisi Turan Döner'i (42) evde bıçakla yaralamıştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Döner'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan Franzen tutuklanmıştı.