Restoran tuvaletinde iki metrelik yılan paniği
Kütahya'da bir restoranın tuvaletine giren yaklaşık iki metrelik yılan paniğe neden oldu.
Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan bir restoranın tuvalet bölümünde yılan olduğu ihbarı üzerine Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri harekete geçti.
Restorana giden ekipler, tuvaletteki yılanın halk arasında "Bozyörük" olarak bilinen zehirsiz Hazer türü yılan olduğunu tespit etti.
Yılanı yakalayan ekipler, daha sonra doğaya geri bıraktı.
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