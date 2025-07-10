Restoran tuvaletinde iki metrelik yılan paniği

Kütahya'da bir restoranın tuvaletine giren yaklaşık iki metrelik yılan paniğe neden oldu.

Restoran tuvaletinde iki metrelik yılan paniği

-Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan bir restoranın tuvalet bölümünde yılan olduğu ihbarı üzerine Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri harekete geçti.

Restoran tuvaletinde iki metrelik yılan paniği - 1

Restorana giden ekipler, tuvaletteki yılanın halk arasında "Bozyörük" olarak bilinen zehirsiz Hazer türü yılan olduğunu tespit etti.

Yılanı yakalayan ekipler, daha sonra doğaya geri bıraktı.

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