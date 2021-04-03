Restoran ve kafelere salgına karşı destek

Pandemi kısıtlamalarından etkilenen restoran ve kafelerle, buralarda çalışanlara yeni destek geliyor. AK Parti, ekonomiyle ilgili yeni düzenlemeler içeren bir yasa teklifini Meclis'e sundu.



Teklife göre, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.



Bu sektörde çalışırken Nisan ve Mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara bin 500 Lira ödeme yapılacak.



Teklifle çiftçilerin 2020 sonu itibariyle tarım kredi kooperatiflerine olan borçları da yapılandırılacak. Yapılandırılan çiftçi borçlarına yüzde 11 ile yüzde 18 oranında faiz uygulanacak.



Yasa teklifinde kurumlar vergisiyle ilgili düzenleme de yer alıyor. 2018-2020 döneminde geçici olarak yüzde 22'ye çıkarılan ancak 2021 yılı için yeniden yüzde 20'ye düşen kurumlar vergisi oranında artış öngörüyor. Kurumlar vergisi 2021 yılında yüzde 25, 2022 yılında yüzde 23 oranında uygulanacak.

