Kebapçıda çıkan yangın mahalleye yayıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gece yarısı korkutan yangın...

Yangın, Kongre Caddesi’ndeki bir cağ kebap restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.



Göğe yükselen alevler kısa sürede çevredeki binaların çatılarını da sardı.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.



Risk altındaki binalar tahliye edildi, ekiplerin bir otelin çatısını da saran alevleri söndürme çalışması devam ediyor.