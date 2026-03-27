Restoranda fahiş hesap tuzağı: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kadının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişileri tuzağa düşürdüğü ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde yaşanan olayda mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından restorana götürüldüğünü tespit etti. İddiaya göre mağdurlara talebi olmaksızın restoranda yüksek fiyatlı ürünler servis edildi, çiçek satıldı ve hesaba itiraz etmesine rağmen tehdit edilerek ödeme alındı.

Müştekilerle buluşan 2 kadın ile mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.