Balıkçıda "hesap" kavgası: 7 yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir restoranda iş yeri sahibi Salim A. ve bazı müşteriler arasında "hesap tutarı" gerekçesiyle gerginlik yaşandı.

İşletme personelinin de dahil olduğu tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Olayda, restoran sahibi ve çalışanların da arasında olduğu 7 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Silahla başından yaralanan Mehmet H'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.