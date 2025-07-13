Balıkçıda "hesap" kavgası: 7 yaralı
Mersin'de bir balık restoranında müşteriler ve personel arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir restoranda iş yeri sahibi Salim A. ve bazı müşteriler arasında "hesap tutarı" gerekçesiyle gerginlik yaşandı.
İşletme personelinin de dahil olduğu tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda, restoran sahibi ve çalışanların da arasında olduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Silahla başından yaralanan Mehmet H'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Mersin Akdeniz
- Kavga
- Mersin