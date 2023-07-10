Restoranda öldüren yemek: Ece Melisa'nın 454 gündür otopsi sonucu çıkmadı

"OTOPSİ SONUCUNU BEKLİYORUZ"

Kanser hastası annesi Hasret Mercankaya'ya ise bu kez de kalp yetmezliği teşhisi konuldu.



Kızını kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşadığını belirten Mercankaya, "Aksilikler bitmedi. Bir süre önce sol göğsüm operasyon ile alındı. Şimdi de kalp yetmezliği yaşıyorum. Ayrıca aradan onca zaman geçmesine rağmen hala otopsi sonucunda da bir gelişme yok. Oğlum Ege Mercankaya ile güç bulmaya çalışıyorum. Ancak kalbim güçsüzleşti. Şimdi de kalp sorunum var. Yaşıma göre, kalbim daha yaşlıymış. Kalp pompalama gücü normal bir insanda, 55/60 olması gerekiyor. Benim ise 40'a düşmüş. İlaç tedavisi görüyorum. Kalbimi stabil tutmaya çalışıyorlar." dedi.



Anne Mercankaya ise otopsi sonucunu beklediklerini ve sonucun çıkmasını temenni ettiklerini dile getirdi.