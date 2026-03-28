Restoranda silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gece yarısı bir restoranda çıkan tartışma kanlı bitti.

İddiaya göre, Yenibaraj Mahallesi'ndeki restoranda Emrah Çınar ile G.F. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştü, taraflar birbirine ateş açtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.F.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çınar'ın cenazesi ise incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.