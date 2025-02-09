Restorandan aldığı sahte içki öldürdü
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kişi, yemek yediği restorandan içki satın aldı. Satın aldığı içkiyi, tıraş olmak için gittiği arkadaşının berberinde tüketen Kazakistanlı Samat İmanbekov, bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyip, yere uzandı. Arkadaşlarının nefes almadığını fark ettiği İmanbekov, yaşamını yitirdi. Polis, sahte içkinin alındığı restoranın sahibini gözaltına aldı.
İstanbul’da sahte içki bir kişinin daha ölümüne neden oldu.
Olay, 6 Şubat günü Esenyurt’a bağlı Esenkent Mahallesi’nde bir berberde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Kazakistanlı Samat İmanbekov, her zaman tıraş olduğu berbere giderek burada çalışan Ali Haydar K. ile Adnan B.’yi birlikte yemek yemeye davet etti.
Üç arkadaş yine aynı mahalledeki bir restorana giderek yemek yiyip alkol tüketti.
Yemekten sonra kalkan üç arkadaştan Samat İmanbekov, restorandan daha sonra içmek üzere bir şişe içki satın aldı.
İmanbekov arkadaşlarına ertesi gün tıraş olmak için berbere geleceğini aldığı içkiyi de burada beraber içebileceklerini söyleyerek ayrıldı.
Ertesi gün akşam saat 21.00’de yanında içki şişesiyle berbere giden İmanbekov, tıraş olmak istedi.
İmanbekov bu esnada yanında getirdiği içkiden de tüketmeye başladı.
“UYKUM GELDİ” DEYİP YERE UZANDI
Bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyen İmanbekov yere uzandı.
Berberde çalışan ve bir gün önce İmanbekov’la yemek yemeye giden Ali Haydar K. ile Adnan B. adamı uyandırmak istedi ancak nefes almadığını farkettiler.
Çalışanlar bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İmanbekov’un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bunun üzerine berber çalışanları Ali Haydar K., Adnan B. ifadeleri için karakola götürüldü.
İki kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Polis İmanbekov’un içkiyi satın aldığı restoranın sahibi Burhan S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
SAHTE İÇKİDEN ÖLÜMLER ARTTI
İstanbul ve Ankara’da sahte içki ölümlerinde son günlerde artış yaşanıyor.
NTV'nin edindiği bilgilere göre; 14 Ocak'tan bu yana İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e ulaştı.
Ankara'da ise yılbaşından bu yana 33 kişi hayatını kaybetti. İki büyükşehirde can kaybı 100'ü geçti.
17 Ocak itibarıyla İstanbul'da sahte içki nedeniyle 92 kişinin hastanelere başvurduğu, 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Geçen 3 haftada, hastaneye başvuranların sayısı 150'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70'e yükseldi.
Tedavisi tamamlanan 60 kişi taburcu edilirken yaklaşık 20 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
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