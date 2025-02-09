Restorandan aldığı sahte içki öldürdü

İstanbul’da sahte içki bir kişinin daha ölümüne neden oldu.



Olay, 6 Şubat günü Esenyurt’a bağlı Esenkent Mahallesi’nde bir berberde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre; Kazakistanlı Samat İmanbekov, her zaman tıraş olduğu berbere giderek burada çalışan Ali Haydar K. ile Adnan B.’yi birlikte yemek yemeye davet etti.



Üç arkadaş yine aynı mahalledeki bir restorana giderek yemek yiyip alkol tüketti.



Yemekten sonra kalkan üç arkadaştan Samat İmanbekov, restorandan daha sonra içmek üzere bir şişe içki satın aldı.



İmanbekov arkadaşlarına ertesi gün tıraş olmak için berbere geleceğini aldığı içkiyi de burada beraber içebileceklerini söyleyerek ayrıldı.



Ertesi gün akşam saat 21.00’de yanında içki şişesiyle berbere giden İmanbekov, tıraş olmak istedi.



İmanbekov bu esnada yanında getirdiği içkiden de tüketmeye başladı.