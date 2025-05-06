Restoranda silahlı saldırı paniği: Aracına binerken kurşun yağdırdı
Manavgat'ta bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, kurşunların hedefindeki kişi saldırıdan kurtulup aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde silahlı saldırı paniği yaşandı.
Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi.
Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aracına binmek üzere olan bir kişi, kimliği belirsiz saldırgan tarafından av tüfeğiyle hedef alındı.
Saldırgan yanında getirdiği av tüfeğiyle beş el ateş etti.
Saldırıya uğrayan kişi, hızla aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, saldırgan ise yaya olarak kaçtı.
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri saldırı nedeniyle bir araçta ve aracın önünde bulunduğu dükkanda maddi hasar meydana geldiğini belirledi.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
RESTORANDA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI
Olay anında yakındaki bir lokantada yemek yiyenlerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntüde olayın ardından saldırganın koşarak lokantanın önünden geçtiği ve yemek yiyenlerin yaşadığı panik yer aldı.
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