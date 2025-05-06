Restoranda silahlı saldırı paniği: Aracına binerken kurşun yağdırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde silahlı saldırı paniği yaşandı.

Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aracına binmek üzere olan bir kişi, kimliği belirsiz saldırgan tarafından av tüfeğiyle hedef alındı.

Saldırgan yanında getirdiği av tüfeğiyle beş el ateş etti.

Saldırıya uğrayan kişi, hızla aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, saldırgan ise yaya olarak kaçtı.