Restoranı savaş alanına çeviren saldırıda suçlama değişti: Ağır cezada yargılanacak

Olay, 19 Aralık 2024'te Bornova'da bir restoranda meydana geldi. Yusuf T. ile Onur Muharrem A. arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

Kendisinin "Hayırdır kime söylüyorsunuz?" diye sorduğunu anlatan saldırgan, "Beni dışarı çağırdılar. Sinirlenip bardağı oraya doğru fırlattım. Bana 5-6 kişi saldırdılar. Dışarı çıktıktan sonra dayanamadım önce havaya sonra hedef gözetmeksizin içeriye doğru ateş ettim. Zarar vermek isteseydim, verebilirdim. Pişmanım." diye konuştu.

10 Nisan günü görülen davaya tutuklu sanık Onur Muharrem A. ile şikayetçiler Yusuf T. ve Tolga K. ile avukatlar katıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında zincirleme olarak silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silahla kasten yaralamaya teşebbüs, hakaret, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplam 19 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle İzmir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULUYORDU"

Yusuf T. ise restoranda arkadaşlarıyla oturduğu sırada, sanığın kız arkadaşına şiddet uyguladığını söyledi. Yusuf T., "Yaklaşık 30 veya 40 dakika kadar sonra sağa sola bakıp garsona seslenecektim. Sanık ile bir saniyeyle göz göze geldik. 'Ne bakıyorsun lan' diyerek bardağı bana doğru fırlattı." dedi.

Yusuf T., şöyle devam etti:

"Üzerime koştu ve beraber yere düştük. Mekan dışına çıktı ve 30 saniye kadar sonra silah sesi duyduk. Daha sonra iş yerinin önüne geldi ve elindeki silah hakaret edip, 2-3 el ateş etti. Silahın tutukluluk yaptığını düşünüyorum."

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savunmaların ardından esas hakkında mütalaasını açıklayan iddia makamı, görevsizlik kararı ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde karar açıkladı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme başkanı, sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu ve bu eylemin yargılamasının da ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verip dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.