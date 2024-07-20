Restoranın kasasından para çalan turist tutuklandı

Olay, Akyarlar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Cezayir’den tatil için Bodrum’a gelen Masi Sılas restoranın kasası içerisinde işletme sahibine ait içinde 7 bin lira nakit para, 10 pound ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden işletme sahibi jandarma ekiplerine haber verdi.

Harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin incelemesi sonrası şüphelinin Kumbahçe bölgesinde olduğu tespit edildi.

Ekiplerin takibi sonrası şüpheli dün saat 15.00’de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Masi Sılas bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.