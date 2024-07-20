Restoranın kasasından para çalan turist tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir restoran kasasından nakit para ve kredi kartların olduğu çantayı çalan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı turist Masi Sılas jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Restoranın kasasından para çalan turist tutuklandı

Olay, Akyarlar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Cezayir’den tatil için ’a gelen Masi Sılas restoranın kasası içerisinde işletme sahibine ait içinde 7 bin lira nakit para, 10 pound ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden işletme sahibi jandarma ekiplerine haber verdi.

Harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin incelemesi sonrası şüphelinin Kumbahçe bölgesinde olduğu tespit edildi.

Ekiplerin takibi sonrası şüpheli dün saat 15.00’de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Masi Sılas bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...