Restoranın tavanı aniden çöktü: Yaralılar var
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoranda yaşanan tavan çökmesi sonucu biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı.
Fethiye'de restoranın tavanındaki malzemeler, aniden masada oturan müşterilerin üzerine düştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan olayda yaralanan yabancı uyruklu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Fethiye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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