Restoranın tavanı aniden çöktü: Yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoranda yaşanan tavan çökmesi sonucu biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Restoranın tavanı aniden çöktü: Yaralılar var

Fethiye'de restoranın tavanındaki malzemeler, aniden masada oturan müşterilerin üzerine düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan olayda yaralanan yabancı uyruklu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Restoranın tavanı aniden çöktü: Yaralılar var - 1 Olay yeri

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Fethiye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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