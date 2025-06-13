Resul Emrah Şahan için tahliye talebi

Terör soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, tahliye talebinde bulundu.

Resul Emrah Şahan için tahliye talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan tahliyesini istedi.

Avukatları aracılığıyla nöbetçi hakimliğe dilekçe veren Şahan, hukuka aykırı şekilde tutuklandığını savundu.

Dilekçede PKK terör örgütünün fesih kararı hatırlatıldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Kimdir? Resul Emrah Şahan nereli, kaç yaşında?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Kimdir? Resul Emrah Şahan nereli, kaç yaşında?

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"SUÇLAMANIN DAYANAĞI SONA ERDİ"

Suçlamanın dayanağı olan yapının varlığının sona erdiği, tutuklama tedbirinin salt cezalandırma amacıyla uygulandığı öne sürüldü.

PKK fesih kararını açıkladı

PKK fesih kararını açıkladı

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Öte yandan İstanbul İdare Mahkemesi, Şişli Belediyesi'ne kayyum atamasının iptali ile ilgili davada Anayasa Mahkemesi'nin incelemesini bekleme kararı aldı.

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