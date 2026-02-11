Resul Emrah Şahan'a kent uzlaşısı davasında tahliye

Görevden alınan ve tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kent uzlaşısı davasından tahliye edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Şahan'ın "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarını işlediği iddia edilmişti.

Resul Emrah Şahan İBB soruşturması kapsamında tutuklu olduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), 31 Mart 2024 yerel seçimlerine "kent uzlaşısı" formülüyle girdi.

Kent uzlaşısı ilk olarak 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirildi. DEM Parti, kent uzlaşısı ile Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceğini ifade etti.

Parti yönetimi, bu stratejiyle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabileceğini açıkladı.

Ayrıca parti yönetimi, bu dönemde yerel seçim stratejisini tarif etmek için kullandığı bu kavramı "kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmak." olarak açıklıyordu.

DEM Parti, bu strateji çerçevesinde, batı illerindeki bazı seçim bölgelerinde aday çıkarmadı, işbirliği temelinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adaylarını destekledi.

Bu kapsamda "Terör soruşturması", 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde gündeme gelen "kent uzlaşısına" dayanıyor.