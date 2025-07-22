Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna dördüncü itiraz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ilk dalga operasyonda tutuklanan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatları dördüncü kez tutukluluğa itiraz etti.
İBB'ye yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatları, tahliye başvurusu yaparak tutuklamanın "siyasi nitelikli ve ölçüsüz" olduğunu belirtti.
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararına atıfta bulunuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda, Şahan'ın dört aydır "özgürlüğünden hukuksuz biçimde mahrum bırakıldığı" vurgulandı.
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