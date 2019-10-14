Son dakika haberi!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde.

Operasyon bölgesinde tespit edilen terör unsurları ile çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların Resulayn'ın güneydoğu ve batısında yoğunlaştığı bildirildi.



TSK ve Suriye Milli Ordusu, kara harekatı öncesinde yapılan bombardımandan kalan teröristleri temizlemeye çalışıyor. Ateş destek vasıtalarıyla bölgedeki çok sayıda hedef vuruldu.

Harekata ilişkin son rakamları Azerbaycan'a hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 550'ye ulaştı, saat 08.30 itibariyle. İçerisinde 500 malum ölü var. 26 yaralı 24 teslim olan var. Bu şekilde mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, devam edecek" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı da harekata ilişkin Twitter'dan bilgilendirme paylaşımlarına devam ediyor. Bakanlık bu kez teröristlere ait bir aracın imhasına ilişkin bir video yayımladı. Videoda cephanelikten mühimmat ikmali yapan bir aracın vurulma anı görülüyor.

Açıklama ise şöyle: Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.