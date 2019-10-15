Fırat'ın doğusunda Tel Abyad ve Resulayn'da başlayan Barış Pınarı Harekatı 7'nci gününde devam ediyor.

Çatışmalar, kent merkezi terörden temizlenen Resulayn'ın sanayi bölgesi olarak bilinen bölgesinde yoğunlaştı.

PKK/YPG'nin ciddi mühimmat stoğu bulunan bölgeye sızan Suriye Milli Ordusu ile tespit edilen mevzilerdeki teröristler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Terör unsurları TSK'nın ateş destek unsurlarıyla vuruluyor.

Yoğun çatışma sesleri kentin karşısındaki Ceylanpınar'dan da duyuluyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık" dedi.

TERÖRİSTLER SİVİL KIYAFETLERLE BÖLGEYİ TERK EDİYOR



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Resulayn ve Tel Abyad'ın kontrol altına alındığı harekatta, terör örgütünün bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi.

Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları belirlendi.



Ayrıca örgütün, tüm mensuplarına bölgede Arap halkının kullandığı yerel kıyafetleri giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi.



Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere dönük saldırılar düzenleme çabasında olduğu belirtilen teröristlerin böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladıkları kaydediliyor.

MÜNBİÇ HAREKETLİ



Öte yandan gözler bir taraftan da harekatın uzanması beklenen Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kararı verdik, uygulama aşamasına geçtik” sözleri ile Münbiç'e harekat sinyali verirken, Suriye Milli Ordusu’nun denetiminde bulunan Münbiç'in kuzeyindeki Cerablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hareketliliği arttı.



Bordo bereli timleriyle çok sayıda komando, Münbiç kırsalına takviye olarak gönderildi. Bölgedeki tank ve zırhlı araç hareketliliği dikkat çekmeye başladı. Münbiç'e giden takviye güçler arasında nehir geçmeye yarayan seyyar köprüler de bulunuyor.



Suriye Milli Ordusu’na bağlı güçler de Münbiç sınırında konuşlanmaya başladı.

“YPG İLE ŞAM YÖNETİMİ ANLAŞTI” İDDİASI



Münbiç'i bir anda gündeme getiren gelişmelerden biri, YPG'nin ana bileşenlerinden olduğu SDG ile rejimin anlaştığı yönündeki iddia oldu. İddiaya göre SDG, Münbiç ve Kobani başta olmak üzere kontrol altında tuttuğu bölgelere rejim güçlerini çağırdı.

Bu gelişmenin ardından, rejime bağlı askeri bir konvoy gece geç saatlerde Münbiç'e doğru harekete geçti. Türk güvenlik birimleri, rejim güçlerinin güneyde Münbiç kırsalında konuşlandığına dair güçlü işaretler alındığını vurguladı. Suriye Milli Ordusu’na bağlı güçler de, rejimin Münbiç'e girebileceği ihtimaline karşın kent sınırında konuşlandı.

SDG ve Şam yönetiminin anlaştığı iddiasının sahada yarattığı hareketlilik, Fırat'ın doğusunda da yoğunlaştı. Esad güçlerinin Haseke'ye girdiği ve kentin kuzeybatısındaki Tel Tamer'e konuşlandığı belirtiliyor. Ayrıca, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'ya da rejim birliklerinin girdiği haberleri geliyor.

Nusaybin'in tam karşısında yer alan Kamışlı'da da tüm okullar ve devlet dairelerinde PYD/YPG bayrağının indirilerek yerine Suriye bayrağının asıldığı iddia ediliyor.

HULUSİ AKAR, MEVKİDAŞI ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜ

Sahada kritik gelişmeler yaşanırken, Ankara-Moskova hattında iki önemli telefon görüşme gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de, Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile görüştü.

YPG'NİN BOŞALTTIĞI DAEŞ HAPİSHANESİ

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 595

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.



Bakanlığın Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:



"Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."



RESULAYN'DA DIŞ MAHALLELERDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR (BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 7. GÜN)

