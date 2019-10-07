Son dakika haberi!
ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi" ifadesini kullandı.
ABD askerleri bölgeden çekilmeye başladı. Reuters’ın geçtiği bilgiye göre, ABD dışişleri üst düzey yöneticisi "Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için adım atmayacağız" dedi.
Aynı açıklamada “Operasyona hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz” ifadesi de yer aldı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...