Reuters: THY 150 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı

Türk Hava Yolları, Boeing'den 150 adet 737-8/10 MAX modeli uçak alacak. Uçakların 2029 yılından itibaren 2034 yılına kadar teslimi planlanıyor.

Reuters'ın haberine göre, THY, 737-8/10 Max modelleri için 100'ü kesin ve 50'si opsiyonluk sipariş olmak üzere toplam 150 uçak satın alma konusunda Boeing ile görüşmelerini tamamladı.

KAP'A DA AÇIKLANMIŞTI

Türk Hava Yolları'nın 26 Eylül 2025 tarihinde KAP'e yaptığı açıklamaya göre, 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere Boeing firmasından 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi verdi.

Açıklamada, söz konusu uçakların kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtildi.



THY ayrıca 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de Boeing ile görüşmeleri tamamladı. Motor üreticisi CFM International ile yürütülen müzakerelerin başarılıyla sonuçlanması halinde siparişin verileceği açıklandı.



THY, ilgili siparişlerin devreye girmesiyle birlikte 2035 yılına kadar filosunun tamamen yeni nesil uçaklardan oluşmasını planlıyor. Bu dönüşümle birlikte şirketin operasyonel verimliliğinin artması ve yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

GÖRÜŞMELER 2 YILDIR SÜRÜYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşmede, THY'nin ihtiyaçları için Boeing alımı da gündeme gelmesi bekleniyordu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ziyaretten çok önce, Boeing'den 300 uçak alımı için sözleşme şartları ve teslimat takvimi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.



THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 8 Haziran 2025 tarihinde, Hindistan’da yapılan IATA toplantısındaki açıklamasında, siparişin hayata geçebilmesi için Boeing’in fiyat, teslimat ve motor bakım maliyetleri konularında iyileştirme yapmasını beklediklerini söylemişti.



Türkiye'nin Boeing'den uçak alımı konusu yaklaşık 2 yıldır gündemde.



Türk Hava Yolları, 2023 yılında, 2030 yılına kadar filosuna 600 yeni uçak almayı planladığını duyurmuştu. Bu uçakların 300’ünün Airbus’tan alınacağı belirtilirken, Boeing’den ise 300 uçak satın alınacağı ve bunların 787 Dreamliner ve daha küçük 737 MAX modellerinden oluştuğu ifade edilmişti.



Bloomberg News'de yer alan yakın tarihli bir haberde ise, Boeing'in 250 uçak alımı için Türkiye'den haber beklediği aktarılmıştı.



BOEİNG MAX AİLESİNİN MODELLERİ

737 MAX serisi, gövde uzunluğu ve oturma kapasitesine göre 4 ana modelden oluşuyor: MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10.

737 MAX 8 maksimum 210 kişilik oturma kapasitesine sahip. MAX 8, 3 4 bin 28 mil menzile ve yaklaşık 39 metre uzunluğa sahip. Bu modelin yaklaşık 3 bin adetinin hizmette olduğu tahmin ediliyor. 737 MAX 9 ise, maksimum 220 yolcu kapasiteli. Bu uçağın menzili 3 bin 798 mil, uzunluğu ise yaklaşık 42 metre. 737 MAX 10 ise 230 kişilik maksimum oturma kapasitesiyle en büyük MAX uçağı.

Boeing 737 programının geliştirilmesine1993 yılında başlandı. 1997 yılında ilk uçuşunu yaptı. 737-800, ilk geliştirilen model oldu. Boeing, filolarını yenilemek ve eski tip model uçakları hizmet dışı bırakmak isteyen hava yollarına, yakıt tasarrufunu öne çıkar dar gövdeli model sundu.