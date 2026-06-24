Reuters: Trump yönetimi Türkiye'ye jet motoru satışına hazırlanıyor

Konuya yakın dört kaynağa göre satış paketi, Türkiye ’nin yerli savaş uçağı KAAN’da kullanılacak General Electric üretimi motorları kapsıyor. Kaynaklardan biri, paketin değerinin 700 milyon doları aşabileceğini söyledi.

Satışın, Türkiye’nin gelecek ay ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi öncesinde Ankara’ya yönelik önemli bir jest niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

KAAN, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi kapsamında 2016’da başlatılan en önemli projelerden biri olarak görülüyor. Türkiye, bu uçakla uzun vadede hava kuvvetlerinin savaş uçağı ihtiyacının bir bölümünü yerli imkanlarla karşılamayı hedefliyor. Ancak KAAN projesinde motor konusu kritik başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Türkiye nihai aşamada yerli motor geliştirmeyi hedeflese de ilk üretim ve test süreçlerinde ABD üretimi General Electric motorlarına ihtiyaç duyuluyor.

Motor satışına ilişkin süreçte ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin en kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks’in itirazlarını ilettiği ve pakete henüz onay vermediği aktarıldı.Buna rağmen satışın önümüzdeki günlerde tamamlanmasının beklendiği, ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye resmi bildirimde bulunacağı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Türkiye, 7-8 Temmuz’da NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Zirve, ittifak içinde savunma harcamaları, yük paylaşımı ve ABD’nin müttefiklerinden beklentileri gibi başlıklarda gerilimin arttığı bir dönemde yapılacak.Washington’ın Türkiye’ye motor satışını ilerletmesi, hem KAAN projesi açısından teknik bir eşik hem de NATO zirvesi öncesinde Ankara-Washington hattında diplomatik bir mesaj olarak görülüyor.

KAAN, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı geliştirme hedefinin merkezinde yer alıyor. Proje, F-16 filosunun uzun vadede yenilenmesi ve Türkiye’nin savaş uçağı alanında dışa bağımlılığını azaltması açısından kritik görülüyor.