Reyhanlı saldırısı faili Mihraç Ural yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, "Mihraç Ural" olarak bilinen terörist Ali Keyyali'nin yardımcısı Cemal Trablusi’yi yakaladığını duyurdu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Trablusi'nin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı operasyonun nerede ve ne zaman yapıldığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Cemal Trablusi, Suriye devriminde Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yapmıştı.

TERÖRİST MİHRAÇ URAL

1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye 'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti.

Ural, Esed ailesiyle akraba olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurmuş, edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline gelmişti.

Terörist Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Devrik Beşşar Esed rejimine hizmet eden "Mukaveme Suriyye" adlı milis gücünün elebaşılığını yapan Ural, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde, özellikle Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında yer alan Bayırbucak Türkmen bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

SALDIRININ FAİLLERİNDEN ÖMER EL-HATİP DE YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer el-Hatip de geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya kaçarken yakalanmıştı.

REYHANLI SALDIRISINDA 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013’te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından firari Yusuf Nazik, 13 Mayıs 2019'da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.