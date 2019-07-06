Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki araçta patlama meydana geldi.



Kaymakamlık binasına 700 metre mesafedeki şiddetli patlamayla ilgili ilk bilgileri İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.



Erdoğan, "Suriyeli üç kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da seyir halindeki araçta meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.



Soylu, "Üçünün de kimliği belli geçici koruma kapsamında bulunan Suriyliler. Seyir halindeki araçta patlama oldu. Patlamaya araçtaki el yapımı patlayıcının neden olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Olayın ardından ilçenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Bomba imha uzmanları başka bir patlayıcı olma ihtimaline karşı çevreyi didik didik aradı.



Otomobilde Türkiye'de yaşayan ve Suriyelilere geçici olark tahsis edilen Türk plakası takılı olduğu anlaşıldı.



Patlamanın meydana geldiği yerin 50 metre uzağındaki bir camide cuma namazı kılınıyordu. Güvenlik güçleri bir saldırı hazırlığı olup olmadığını araştrıyor.



Patlamanın şiddetiyle otomobilin motor kismi 60 metre uzağa fırladı. Hurdaya dönen araç incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

