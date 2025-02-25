Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı! MİT'ten sınır ötesi operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği sınır ötesi operasyonla Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı’yı Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakaladı. MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik’i 2018’de, Muhammed Dib Koralı’yı da Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.
MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına çalışmış Temir Dükancı’nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.
Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı’nın, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan’a kaçmayı planladığı öğrenildi. Dükancı’nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.
MİT'TEN SINIR ÖTESİ OPERASYON
Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Dükancı’nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.
Reyhanlı saldırısının faillerinden Dükancı, MİT’in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik’i 2018’de, Muhammed Dib Koralı’yı da Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.
REYHANLI SALDIRISINDA 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013’te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.
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