Reyhanlı saldırısının Suriyeli faili yakalandı

Kırmızı bültenle aranan, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer el-Hatip, saldırının failleri ile Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu.

Ömer el-Hatip, Türkiye 'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik'i, Kifah Melhem ile 2013 yılında bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi.

İlk olarak Ömer el-Hatip ve Yusuf Nazik, saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Bunun için Lazkiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay aldıkları öğrenildi.

Ömer el-Hatip, eylem tarihinden önce Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç, Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi.

Ömer el-Hatip, saldırılardan hemen sonra Suriye'ye kaçan Temir Dükancı ve Yusuf Nazik'i Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne götürdü. Ömer el-Hatip ve eylemi gerçekleştiren diğer şahıslar, Beşar Esed rejimi tarafından parayla ödüllendirildi.

AVRUPA'YA KAÇARKEN YAKALANDI

MİT , Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için çalışmalara başladı. Diğer failler gibi Ömer el-Hatip'in de Suriye'deki faaliyetleri yakından takip edildi.

Ömer el-Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayan MİT, daha sonra Türkiye'ye getirdi.

Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı ise 2025'te yakalandı.

Reyhanlı saldırısının talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esed tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığına atandı.

Kifah Melhem'in, Esed rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor.

REYHANLI SALDIRISINDA 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013’te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından firari Yusuf Nazik, 13 Mayıs 2019'da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.