Rezan Epözdemir hakkında 12 yıla kadar hapis talebi

Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede tutuklu avukat Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Rezzan Epözdemir hakkında tutuklu olarak bulunduğu rüşvet aracılık etmek suçundan bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul 18. ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır, şüphelinin diğer eylemleri ve irtibatlı olduğu şahıslar yönünden soruşturma evrakı ayrılmış olup ayrıntılı soruşturma devam edecektir" denildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklandı.



Epözdemir, "rüşvet" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.



Epözdemir'in tutuklandığı soruşturma 2022 yılındaki olaylara dayanıyor.



Savcılığın rüşvet suçlamasıyla tutuklama istemi yazısında Epözdemir'in, 2022'de meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile maddi ilişkilerine yönelik iddialar yer alıyor. Savcılık Epözdemir'in C.Ç'ye o dönemki savcılık maaşı ile geri ödenmesi mümkün olmayan paralar verdiğini savunuyor.

Savcılık tutuklama istemi yazısında, Epözdemir'in bu iddialar karşısında, "ne borç verildiğine ne de borcun geri ödendiğine dair delil niteliği taşıyan herhangi bir belgeyi ibraz edemediği" kaydediliyor.



Avukat Epözdemir'le ilgili soruşturma kapsamında, C.Ç'nin katibi de gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.



Kamuoyunda ses getiren çok sayıda davanın avukatı olan Epözdemir'in evinde ve İstanbul Levent'teki hukuk bürosunda Terörle Mücadele ve Mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri arama yapmıştı.



Polis çeşitli dijital materyallere el koymuştu.



Epözdemir'in pasaportuna da tahdit konulmuştu.

