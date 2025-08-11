Rezan Epözdemir soruşturması: Epözdemir suçu Seçil Erzan dosyasına attı

Kamuoyunda dikkat çeken birçok davanın avukatlarından Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bu pazar günü erken saatlerde gözaltına alındı.

Gözaltı kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ana ekseni hakkında kısa bilgi verdi ve vahim suçlamalara işaret etti. Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ile ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün (cumartesi) saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

Rezan Epözdemir'e yöneltilen suçlamalardan biri rüşvet iddiası. Söz konusu iddia A.D. isimli tanığın ifadeleri ile WhatsApp ve HTS/BAZ kayıtlarına dayandırılıyor.

Rezan Epözdemir'in emniyetteki işlemleri sürerken, rüşvet suçlamasına yönelik ayrıntılar ortaya çıktı.

Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiği, daha sonra tanık A.D'nin ifadesinin alındığı kaydedildi.



Tanığın ifadesinde, avukat Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen üç farklı eylem olduğu, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi bulunduğundan soruşturma izni alınması için dosyanın ayrıldığı bildirildi.

Epözdemir'in, 2021 yılındaki bir olayda C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Bu suçlamalardan ilki. Epözdemir'i hakkındaki terör örgütüne yardım suçlamasının ayrıntıları netleşmedi ve bu suçlamanın da geçmişti çekilen bazı fotoğraflar ile görüşmelere dayandığı tahmin ediliyor.

EPÖZDEMİR KENDİSİNİ NASIL SAVUNDU?

Epözdemir, sosyal medyadan açıklama yaparak, hakkındaki, "kumpas" iddiasında bulundu. Epözdemir, bu açıklamasında rüşvet iddialarının ayrıntılarına girmeme özen gösterdi ve hakkındaki suçlamaların, bir başka avukat tarafından gündeme getirildiğini ileri sürdü, "Bu kişi geçmişte de müşteki vekili olduğumuz Denizbank-Seçil Erzan dosyası ile ilgili olarak yapmış olduğumuz şikâyette banka yöneticileri lehine dosyadaki maddi delillerin aksine takipsizlik kararı verdirmiş ve fakat Sayın Başsavcılık Makamı değişince ve bu kişiler hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılınca bunu benim yaptırdığımdan bahisle Kasım-2024 tarihinde troll hesaplara paylaşım yaptırmış ve bir fotoğraf paylaştırmıştır." iddiasını paylaştı.

Epözdemir, bu davada müştekilerin avukatlığını yapıyor. Bu suçlamasında bir başka avukatı suçlayan Epözmedir'in bu açıklamasından, bu dosyada, bir avukatın banka yöneticileri hakkında takipsizlik kararı verdirdiği, bir başka avukatın da, yani Epözmedir'in de, aynı kişiler hakkında dava açtırdığı anlaşılıyor.

Epözdemir, gözaltına alınınca, sosyal medyada, Mossad ve CIA ajanı olduğu iddia edilen bazı kişilere ait ortak fotoğraflar yayıldı. Epözdemir'in iddiasına göre bu fotoğrafla ilgili suç duyurularında bulundu. Epözmedir bu konuda kendisini şöyle savundu:

"Kaldı ki bu konuyla ilgili hakkımda yapılan suç duyurusu üzerine yaklaşık 6 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/2096 ihbar ve 2025/2137 karar sayılı dosya üzerinden “Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” tanzim edilmiştir.

MAKARON SORUŞTURMASI NEDİR?

Epözdemir'e yönelik soruşturmasıyla birlikte, "Makaron Soruşturması" olarak bilinen bir dava da gündeme geldi. İlk sızan bilgililer bu dosyadaki bazı isimlerin, Epözmedir'e yönelik rüşvet suçlamasındaki isimlerle aynı olduğunu gösteriyor.

Sigara filtresi olan makaron kaçakçılığı ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında, 2021 yılında, Bakırköy Adliyesi’nde önemli iddialar dile getirildi, işadamı A.D. ve bir polis memuru tutuklandı. Dosyaya bakan savcı Erzurum'a gönderildi.

Soruşturmadan sızan bilgilere göre, 2021 yılında, A.D., gözaltındaki bir kısım şüphelinin yakını ile temasa geçti. İddiaya göre, Demirbaş, bu kişileri serbest bıraktırabileceğini söyledi. Şahısların görüştükleri sırada Jandarma ekipleri, A.D'nin görüşme yapacağı görüşmeyi izledi, 40 bin Euro’nun masaya konulması ile birlikte ekipler suçüstü yaptı

A.D. sorgusunda, makaron kaçakçılığından gözaltına alınan kişilerden Z.Y.'den 1 milyon 650 bin Euro alacağı olduğunu, bu parasını tahsil etmek için hareket ettiğini öne sürdü. Kendisi ile görüşmeye gelen kişilerden 40 bin Euro almak üzere olduğunu kabul eden Demirbaş, "Belki savcı bey ile konuşur onu ikna edersem, Y.'nin serbest kalmasını sağlar. Geç de olsa alacağımı tahsil ederim diye düşündüm. S.G. ve G.A. ile konuşmamızda, dosyaya bakan savcının benim yakın dostum olduğunu, ondan ricacı olursam beni kırmayacağını söyledim. Bütün bu konuşmalarımızdan Savcı C. Ç.Bey’in haberi olmamıştır." dedi.