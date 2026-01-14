Rezan Epözdemir tahliye edildi

Avukat Rezan Epözdemir ile ilgili duruşma bugün Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nde görüldü. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Rezan Epözdemir hakkında yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi.

İki ayrı soruşturma nedeniyle gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Epözdemir, avukat olduğu için Yargıtay'da yapılan yargılaması sonrasında tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rezan Epözdemir hakkında iki ayrı dosyada soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardım suçlamaları yöneltilmişti.

İDDİALARA KUMPAS DEMİŞTİ

Epözdemir, bu iddialar sürerken, sosyal medyadan açıklama yaparak, "kumpas" iddiasında bulunmuştu. Epözdemir, bu açıklamasında rüşvet iddialarının ayrıntılarına girmeme özen gösterdi ve hakkındaki suçlamaların, bir başka avukat tarafından gündeme getirildiğini ileri sürmüş, "Bu kişi geçmişte de müşteki vekili olduğumuz Denizbank-Seçil Erzan dosyası ile ilgili olarak yapmış olduğumuz şikâyette banka yöneticileri lehine dosyadaki maddi delillerin aksine takipsizlik kararı verdirmiş ve fakat Sayın Başsavcılık Makamı değişince ve bu kişiler hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılınca bunu benim yaptırdığımdan bahisle Kasım-2024 tarihinde troll hesaplara paylaşım yaptırmış ve bir fotoğraf paylaştırmıştır." iddiasını paylaşmıştı.

Epözdemir, gözaltına alınınca, sosyal medyada, Mossad ve CIA ajanı olduğu iddia edilen bazı kişilere ait ortak fotoğraflar yayıldı. Epözdemir'in iddiasına göre bu fotoğrafla ilgili suç duyurularında bulundu. Epözmedir bu konuda kendisini şöyle savundu:

"Kaldı ki bu konuyla ilgili hakkımda yapılan suç duyurusu üzerine yaklaşık 6 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/2096 ihbar ve 2025/2137 karar sayılı dosya üzerinden “Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” tanzim edilmiştir.

İDDİALARIN GEÇMİŞİ

Kamuoyunda dikkat çeken birçok davanın avukatlarından Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 2025 yılı ağustos ayında gözaltına alındı.

Gözaltı kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ana ekseni hakkında kısa bilgi verdi ve vahim suçlamalara işaret etti. Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım’ ile ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün (cumartesi) saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

Rezan Epözdemir'e yöneltilen suçlamalardan biri rüşvet iddiası. Söz konusu iddia A.D. isimli tanığın ifadeleri ile WhatsApp ve HTS/BAZ kayıtlarına dayandırılıyordu.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı üniversite yüksek lisans yapan Özdemir, adını birçok ünlü davayla duyurdu.

İlk adını duyurduğu dava, Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 tarihinde öldürülmesine ilişkin dava oldu.

Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Epözdemir, daha sonra kamuoyunda dikkat çeken önemli davaları üstlendi.

Epözdemir, bir hukuk börosu işletiyor ve şirketlere danışmanlık da yapıyor.

Epözdemir, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatlık görevini yapıyordu.

Epözdemir, Muğla Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden 16 Temmuz 2020'de ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili dava da ailenin avukatlığını üstlenmişti