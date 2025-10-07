Rezan Epözdemir'den yargıya gözdağı: Mahkum olursam intihar edeceğim

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos 2025 tarihinde gözaltına alınan ve tutuklanan Avukat Epözdemir, ceza alırsa intihar etmeyi düşünüyor.

14 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanan Epözdemir'in bu açıklamalarıyla dava dosyasını etkilemek istediği tahmin ediliyor. Özdemir, "rüşvete aracılık etmek" gibi suçlamalarla tutuklandı ve yagılaması devam ediyor.

Epözdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Can Holding soruşturmasıyla ilişiklendirilmesine itiraz etti. Kendisine "kumpas" kurulduğunu ileri süren Epözdemir, 20 yıldır hukuk mücadelesi yapan birisi olduğunu ileri sürerek, "Hasmane tavırla aynı merkezden yönetilen ve menfaat karşılığında paylaşım yapan bu troller, benim 20 yıllık hak ve hukuk mücadeleme ve itibarıma karşı suikast yapmaya çalışıyorlar. Benim üç çocuğum, eşim ve ailem var." dedi.

Epözdemir, açıklamasında, "Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim. Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir." ifadesine de yer verdi.

Epözdemir, genel olarak, "Rüşvet vermek", "Siyasi-askeri casusluk" ve "FETÖ/PDY'ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından tutukladı.

Epözdemir'e yönelik suçlamalar içinde rüşvet ağırlıklı yer tutuyor.

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda Epözdemir ile C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıkları, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de tanık A.D'nin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğü iddia edildi.

Epözdemir hakkındaki soruşturma da tamamen bitmiş değil. Gözaltına alındığında savcılığın sevk yazısında "Şüphelinin yargı camiası içerisindeki başka şahıslar ile benzer irtibatının tespiti hususunda kapsamlı soruşturmalar devam etmektedir." denilmesi dikkat çekmişti.

SAVCIYA RÜŞVETLE SUÇLANIYOR

Epözdemir'in tutuklandığı soruşturma 2022 yılındaki olaylara dayanıyor.

Epözdemir'in tutuklanmasına neden olan dosya, görevden uzaklaştırılan meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile ilişkisi. Epözdemir, 2022 yılına uzanan bir dosyada da adı geçen bu eski savcıya borç vermiş görünüyor ve son soruşturma kapsamında ofisinde bonolar bulundu.

Sevk yazısında, Epözdemir'in ne borç verildiğine ne de borcun geri ödendiğine dair delil niteliği taşıyan herhangi bir belgeyi ibraz edemediği belirtildi.



Sevk yazısında, ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 490 bin lira olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin lira olduğu ve kaba bir hesapla Makaron dosyasının da savcısı olan eski savcı C.Ç.'nin aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği belirtildi.

SAVCININ TATİL PARALARINI ÖDEMEKLE SUÇLANIYOR

Sevk yazısında, Epözdemir'in eski savcı C.Ç ile tatile de gittiği, belirtilerek, "Şüpheliden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede birlikte birden fazla kez tatile gittiklerine ve tatil ücretlerinin Rezan Epözdemir'e fatura edildiğine dair belgelere ulaşılmıştır. Tatil ve yemek ücretlerinin Epözdemir tarafından ödendiğine dair tutarlı tanık beyanları da bulunmaktadır." tespiti yer aldı