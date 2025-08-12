Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayet davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bu pazar günü erken saatlerde gözaltına alındı.



Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 gündür gözaltında.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI



Başsavcılık, gözaltı süresinin bir gün daha uzatılması talimatı verdi.



Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir avukatın kendisine kumpas kurduğunu öne sürdü.

Ünlü avukatın polislere telefonunun şifresini vermediği iddia edildi.



RÜŞVET İDDİASI

Epözdemir hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyası bulunuyor.



Rüşvet dosyasında tanık ifadelerine yer verilirken Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen 3 farklı eylem olduğu ve bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar para aldığı öne sürüldü.



Dosyada Epözdemir'in 2021 yılına ait HTS/BAZ kayıtları incelemeye alındı. Yine dosya kapsamındaki WhatsApp kayıtlarında da Epözdemir'in 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı iddia edildi.