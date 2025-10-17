Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Avukat Rezan Epözdemir hakkında, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 19 Aralık'ta görülecek.
Rezan Epözdemir hakkında rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
İddianame 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Epözdemir, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
Epözdemir, "rüşvet" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
Epözdemir'in tutuklandığı soruşturma 2022 yılındaki olaylara dayanıyor.
Savcılığın rüşvet suçlamasıyla tutuklama istemi yazısında Epözdemir'in, 2022'de meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile maddi ilişkilerine yönelik iddialar yer alıyor. Savcılık Epözdemir'in C.Ç'ye o dönemki savcılık maaşı ile geri ödenmesi mümkün olmayan paralar verdiğini savunuyor.
Savcılık tutuklama istemi yazısında, Epözdemir'in bu iddialar karşısında, "ne borç verildiğine ne de borcun geri ödendiğine dair delil niteliği taşıyan herhangi bir belgeyi ibraz edemediği" kaydediliyor.
Avukat Epözdemir'le ilgili soruşturma kapsamında, C.Ç.'nin katibi de gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.
Kamuoyunda ses getiren çok sayıda davanın avukatı olan Epözdemir'in evinde ve İstanbul Levent'teki hukuk bürosunda Terörle Mücadele ve Mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri arama yapmıştı.
Polis çeşitli dijital materyallere el koymuştu. Epözdemir'in pasaportuna da tahdit konulmuştu.
