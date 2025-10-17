Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Savcılığın rüşvet suçlamasıyla tutuklama istemi yazısında Epözdemir'in, 2022'de meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile maddi ilişkilerine yönelik iddialar yer alıyor. Savcılık Epözdemir'in C.Ç'ye o dönemki savcılık maaşı ile geri ödenmesi mümkün olmayan paralar verdiğini savunuyor.



Savcılık tutuklama istemi yazısında, Epözdemir'in bu iddialar karşısında, "ne borç verildiğine ne de borcun geri ödendiğine dair delil niteliği taşıyan herhangi bir belgeyi ibraz edemediği" kaydediliyor.



Avukat Epözdemir'le ilgili soruşturma kapsamında, C.Ç.'nin katibi de gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.



Kamuoyunda ses getiren çok sayıda davanın avukatı olan Epözdemir'in evinde ve İstanbul Levent'teki hukuk bürosunda Terörle Mücadele ve Mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri arama yapmıştı.



Polis çeşitli dijital materyallere el koymuştu. Epözdemir'in pasaportuna da tahdit konulmuştu.