Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi

Birkaç gün sonra otel yetkilileri tarafından aranan M.E.L.'ye, tesiste erkek sayısının çoğunlukta olacağı gerekçesiyle konaklayamayacakları bilgisi verilip, rezervasyonun iptal edildiği söylendi. İş yerinden izin ve uçak biletlerini alıp Alanya'ya gitmeye hazırlanan M.E.L., maddi ve manevi zarar gördüğü gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu.

"DAMSIZ GİRİLMEZ ANLAYIŞIYLA HAREKET ETMİŞ"



Otelin eğlence mekanı anlayışıyla yaklaştığını söyleyen M.E.L.'nin avukatı, "Ne yazık ki günümüzde birçok otelde benzer uygulamalar devam ediyor. Otel, bazı eğlence mekanlarında görülen 'Damsız girilmez' anlayışıyla hareket etmiş. Ancak bu yaklaşım, hukuk önünde kabul edilemez. Bu karar, emsal niteliğindedir. Umarız bu tür ayrımcı uygulamalar son bulur. Antalya'da erkek erkeğe tatil yapmak ne yazık ki kısıtlı bir hal aldı" diye konuştu.