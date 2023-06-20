Rezidans çetesine dördüncü operasyon

İstanbul Esenyurt’ta yer alan bir rezidansı ele geçirip, onlarca daireyi yüzlerce kişiye satan çeteye dördüncü kez operasyon düzenlendi.



Emniyet güçlerinin çeteye yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni belgelere ulaşılınca bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, yapılan baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki isimlerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 27 mermi ele geçirildi.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN



Çete üyeleri, site içerisinde bulunan daireleri sahte belgelerle birden fazla kişiye satmakla suçlanıyor.

Bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen çete üyelerinin, rezidans içerisinde önceden ikamet eden ev sakinlerini silah zoru ile çıkarıp yaraladıkları ve yıldırdıkları iddia ediliyor.