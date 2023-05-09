Rezidans çetesine operasyon: 19 gözaltı

İstanbul Esenyurt'taki bir rezidansı tehditle ele geçiren şebeke, iddiaya göre onlarca daireyi yüzlerce kişiye sattı. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında İstanbul polisi tarafından rezidans çetesine yönelik 7 Nisan ile 1 Mayıs tarihlerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Çete elebaşının da aralarında olduğu 35 şüpheli yakalandı.



Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şebekeye yönelik 3. operasyon düzenlendi.



İstanbul ve İzmir'deki adreslere eş zamanlı baskın yapıldı, 19 zanlı yakalandı.



Şüphelilerin site sakinlerini tehdit ettikleri ve kendilerine direnen bazı kişileri da darp ettikleri öğrenildi.



Adreslerde yapılan aramalarda ise silah ve mühimmat ele geçirildi.



Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 35 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken son operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki sorguları sürüyor.

