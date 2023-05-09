Rezidans çetesine yeni operasyon: 19 gözaltı

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçiren çeteye yönelik 7 Nisan ile 1 Mayıs’ta 2 ayrı operasyon düzenlemişti.



Çetenin elebaşı da dahil 35 kişi yakalanmış, 12 kişi ise tutuklanmıştı.



Rezidans çetesine yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.



İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanan 19 kişinin, site sakinlerini tehdit ettikleri ve kendilerine direnen mağdurları dövdükleri öğrenildi.

