Rezidans şebekesine operasyonda yeni gelişme

İstanbul Esenyurt'ta bir site projesinin eski ortağı Mehmet Ö.'nün yönlendirdiği Nihat A. ile Çetin Ş., kurdukları örgütle sitedeki daireleri ele geçirdi.

Sitedeki 212 daireyi çifte satışlarla 785 kişiye satan örgüte şikayetlerin ardından operasyon düzenlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce örgüt üyelerine yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda örgüt liderleri Nihat A.ve Çetin Ş.'nin aralarında bulunduğu 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonların ardından ekipler, örgütün devamının da yakalanması için çalışmalarına devam etti.

Yapılan çalışmalarda yine örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 24 kişi tespit edildi ve 20 Haziran günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen 4'üncü operasyonda 24 kişiden 22'si gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında 2 kişiyi daha yakalayan ekipler toplamda 24 kişinin tamamını gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli bugün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.