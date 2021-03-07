Rezidansa uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

İstanbul Esenyurt'ta jandarma ekiplerince bir rezidansa düzenlenen operasyonda 80 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu bir kişinin piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Yapılan teknik ve fiziki takipte ilçedeki lüks bir sitede oturan İran uyruklu A.B'nin, sık sık eczaneye giderek alışveriş yaptığı belirlendi.



Şüphelinin yasa dışı yollarla ülkeye getirdiği ham maddeyi, kurduğu çeşitli düzeneklerle işleyerek kullanıma hazır uyuşturucu madde haline getirdiğini ve piyasaya sürdüğünü tespit eden ekipler, Beylikdüzü'ndeki adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, uyuşturucu madde imalatı için oluşturulan düzenekler, sıvı ham madde ile 80 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.