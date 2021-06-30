Rezidansta cinayet: Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşanan olayda bir rezidansın 16'ncı katında yaşayan İzel ile eşi Okan Erdeve arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden yaraladı. Okan Erdeve, aldığı bıçak darbesiyle panikleyerek evden çıkıp, kanlar içinde asansörün önüne yığıldı.

Kavga sesini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, ambulansla hastaneye götürüldü. Sinir krizi geçiren İzel Erdeve ise polis ekiplerince aşağı indirildi. İzel Erdeve, kendisini görüntüleyenleri görünce ağlayarak dizleri üzerine çöküp, "Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü” dedi.



HAYATINI KAYBETTİ



Polis ekiplerince gözaltına alınan İzel Erdeve, polis merkezine götürülürken, ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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