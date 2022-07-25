Rezidansta işkence davası (Demet Aydın'ın avukatı: Demet intihara teşebbüs etti)

Olay, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın'ı aradı. Murat Demirci, daha sonra Demet Aydın'ı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi. Bir süre sonra araca Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü.

Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüphelinin aynı gün Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.



3 SANIĞA 41'ER YIL HAPSİ İSTENDİ



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demet Aydın’a işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bugünkü duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



'MÜŞTEKİ BANA KARŞI SAPLANTILIYDI'



Tutuklu Murat Demirci, mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Demirci, Sara Demir ile 2,5 yıldır nişanlı olduğu ve kafeyi de nişanlısı ile ortak işlettiklerini belirtti. Demet Aydın'ın kafede 10 gün çalıştığını belirten Demirci, "Bu 10 günlük süre içinde müştekiyi 2 kez evine bıraktım. Bir defasında Demet'i yalnız olarak evine bıraktım. Yalnız bıraktığımda Demet beni öpmüştü. Müşteki bana karşı saplantılıydı. İş yerimizde çalışmadan önce de saplantısı nedeniyle sürekli gelip, giderdi. Bu durumu müdürlerime söyledim ve müşteki işten çıkartıldı. Müşteki benimle ilişkisi olduğu konusunda sağda, solda dedikodular yapmış. Bu konuşmalar nişanlım Sara'nın kulağına gelmiş" dedi.



'TELEFONUNU ZORLA ALMADIK'



Bu nedenle nişanlısı Sara ile tartıştığını anlatan Demirci, "Sara ile tartıştık. Bunun üzerine nişanlıma, 'Müştekiyi arayayım, görüştüreyim' dedim, kabul etti. Müştekiyi aradım. Ramazan ayı olması nedeniyle evinde olabileceğini düşündüm. 'Evin boş mu?' diyerek mesaj attım. Akşam saatlerinde bana dönüş yaptı. Konuşmak amacıyla Tuğba ve Sara'yı da alarak müştekinin çalıştığı kafeye gittim" diye konuştu.



Murat Demirci, daha sonra Tuğba Demirci'nin kiraladığı eve gittiklerini, bir süre sonra kendisinin dışarıya çıkıp, site bahçesinde 40 dakika beklediğini söyledi. Demir, şöyle konuştu:



"Müşteki araca bindikten sonra koltuğa bağlanması gibi bir durum olmadı. Telefonunu da almadık. Evde de Demet'i bağlamadık. Diğer sanıklarla aramızda dövülmesi, saçlarının kesilmesi gibi bir konuşma geçmedi. Döndükten sonra müştekinin telefonunun evde kaldığını gördüm. Daha sonra da telefonu iade edildi. Telefonunu zorla almadık."



Sara Demir de nişanlısı ile Demet Aydın arasında ilişki olduğu yönünde dedikodu duyduğunu belirterek, çıkan kavgada müştekiyi iteklediğini söyledi. İfadelerinin çelişkili olduğunun hatırlatılması üzerine Demir, "Şimdiki beyanlarım doğrudur" dedi.



'MÜŞTEKİYE BEN DEĞİL, SARA VURDU'



Tuba Demirci de savunmasında, "Murat evde bizimle 1-2 dakika durduktan sonra aşağı indi. Koltukta oturmuş telefonum ile ilgileniyordum. Müşteki ve Sara'nın konuşmaları tartışmaya döndü. İkisi de birbirini iteklemeye başlayınca araya girdim. Olaylar sırasında müştekiye vurmadım. Sara eliyle ve tekme atarak vurdu." ifadelerini kullandı.



Savunmalarının ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



'DEMET İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ'



Duruşmanın ardından Demet Aydın'ın avukatları Furkan Avcı ve Mehmet Fatih Soylu, gazetecilere konuştu. Avukat Avcı, Demet Aydın'ın işkence sonrası intihara kalkıştığını belirterek, "Demet, bayram öncesi teyzesine 'Bu hayatı daha fazla yaşamak istemiyorum' diyerek mesaj atmış. Daha sonra da kullandığı psikiyatri ilaçlarını içerek, intihara teşebbüs etti. Şu an Demet'in sağlık durumu iyi. Ancak sanıkların en ağır cezayı alması için uğraşacağız" dedi.



Merve Kaya'ya (27) da rezidansta işkence yaptıkları iddiasıyla 37'şer yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) geçen hafta tahliyesine karar verilmişti. Ancak sanıklar, Demet Aydın'a işkence iddiasıyla ilgili açılan dava nedeniyle cezaevinden salıverilmemişti. (DHA)