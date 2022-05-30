Rezidansta işkence davasında estetik tartışması

Konya'da rezidansta işkenceye uğrayan Merve K., eski erkek arkadaşından şikayetçi olmadı.



Olay, 8 Nisan'da, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta geldi. İddiaya göre Merve K. adlı kadın, eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti.



Merve K. gittiği dairede Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.'ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü.

37'ŞER YIL HAPSİ CEZASI İSTEMİ



Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci için 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Tuğba Demirci

İLK DURUŞMA



Davanın ilk duruşması bugün Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklar Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, Merve K. ile taraf avukatları katıldı.



GİZLİ DURUŞMA TALEBİNE RET



Tarafların mahkemeden duruşmanın gizli olarak görülme talebi, oy birliğiyle reddedildi.



"DOĞAL GÜZELLİĞİMLE SAHİP OLDUM"



Sanıklardan Tuğba Demirci, ifadesinde mesajları Sara Demir'in değil Murat Demirci'nin gönderdiğini öne sürdü. İşkencenin yapıldığı daireye Merve K'nın geleceğini bilmediğini söyleyen Tuğba Demirci, şöyle dedi:



"Sara ile Merve tartışırken, Merve 'Kadın olsaydın da sahip çıksaydın' deyip bana dönerek 'Ben öyle estetikle takma saçlarla değil; doğal güzelliğimle Murat'a sahip oldum’ dedi sonra da makası elime alıp, saçlarını iki kez kestim. Saçını keserken elbisesi de kesildi. Çantasını ve telefonunu almadım. Alsam polisi arar, diye geri vermezdim. Biz kimseyi zorla alıkoymadık. Huzurunuzda Merve K.'dan çok özür diliyorum."

ESTETİK KAVGASI



Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir de aynı şekilde mağdurdan özür diledi. Merve K'nın eve kendi rızasıyla geldiğini iddia eden Sara Demir, şöyle devam etti:



"Murat bizi tanıştırdı. 'Merve'ye evime girdin mi?' diye sordum. İsviçre’de yaşadığım için Konya’ya sık gelemiyorum. Evimde eşyaların yerinin değiştiğini fark ettim. 'Evin bir kadına ait olduğunu fark etmedin mi?' diye sordum. O da 'Bizimkisi sadece yatak ilişkisiydi, dikkat etmedim' dedi. 'Nasıl utanmadan bunları söyleyebiliyorsun' dedim. Aramızda tartışma büyüdü, Tuğba araya girdi. 'Ben utanacak bir şey yapmadım, gönüllü olduk' dedi. Merve, Tuğba'nın estetikli bir kadın olduğunu söyledi. Tuğba 2 kez Merve'nin saçını kesti. Ben de Murat'ın elindeki sigarayı alıp rastgele fırlattım."

"MESAJLARI SARA GÖNDERDİ"



Murat Demirci de ifadesinde, Sara Demir'in Merve K. ile olan ilişkisi nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti.



Tuğba Demirci'nin kavgayı ayırmak için araya girdiğini söyleyen Murat Demirci, "Tuğba makası aldı, daha sonra ben araya girdim. Tutmaya çalıştım ama tutamadım. Merve ile 3 gün içerisinde 1 kez görüştük. Çanta ve telefonunu almadık. Onu eve çağırırken, mesajları Sara gönderdi" ifadelerini kullandı.

Murat Demirci





"SAÇIMI 2 KEZ USTURUYLA KESTİ"



Rezidansta işkenceye maruz kalan Merve K. ise daireye girdiğinde Murat Demirci'nin hemen kapıyı kapattığını ve içeride iki kadın görünce şaşırdığını belirtti.



"Tuğba üzerime doğru geliyordu. Beni koltuğa oturttular. Sara bana su verdi. Üzerime gelmeye başladılar" diyen Merve K. yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Tuğba bana temas ediyordu, Sara ayakta duruyordu. O sırada telefonum çaldı ve Sara aldı. Murat'ın evlenip boşandığını, bekar olduğunu ve nişanlısı olduğunu bilmiyordum. Botoks ve dolgu gibi şeylere karşı değilim. Tuğba saçımı 2 kez usturayla kesti. Kıyafetlerimi de kestiler. Tuğba göğüslerime dokunacaktı, Murat engellemeseydi cinsel tacize uğrayacaktım. Sara yüzüme yakın bir şekilde sigarayı bastı. Oradan canımı zor kurtardım. Bana 'Devlet de polis de bizde istediğin yere şikayet et' dediler. Evden çıkmak için kapıyı zorladım ama kilitliydi. Telefonumu ve çantamı yalvararak aldım. Kapıyı yalvarmam üzerine açtılar" diye konuştu.



"BASKI ALTINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusuna Merve K., "Murat Demirci'nin baskı altında olduğunu düşünüyorum. Daha önce beni arayarak, intihar edeceğini söylemişti. Murat'tan şikayetçi değilim. Sara ve Tuğba'dan şikayetçiyim" cevabını verdi.



Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkları dinlemek için duruşmayı erteledi.