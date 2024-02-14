Rezidansta kuryeler için tepki çeken asansör: "Bildiğin 8.sınıf insan muamelesi"

"SEKİZİNCİ SINIF İNSAN MUAMELESİ"



Sosyal medyadaki paylaşımı yapan kurye, asansörün içinde çektiği videoda "Kuryeler için asansör yapmışlar, bir de içine hava filtresi takmışlar. Herhalde kuryelerin mikrobu bina sakinlerine geçmesin diye. Bu asansör bir de yavaş gidiyor, insanların bindiği diğer asansör daha hızlı gidiyor. Bildiğin böyle sekizinci sınıf insan muamelesi." ifadelerini kullandı.

"NORMAL İNSANLARIN KULLANDIĞI ASANSÖR FARKLI"



Siteye sipariş bıraktığı görülen kurye Mahmut Baştaş, "Kurye ile site sakinin bindiği asansör ayrı. Büyük tarzda kullanışlı bir asansör, normal insanların kullandığı farklı, kuryelerin, çalışmak için gelenlerin asansörü farklı." şeklinde konuştu.